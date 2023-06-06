行政院黨產會6日開會，認定國民黨台中市黨部的土地及建物是不當黨產，應收歸市有。台中市議會有藍營議員認為「沒道理」；綠營議員則表示，公義彰顯，未來回歸市有讓民眾使用，比給特定政黨使用的公益性更高。

台中市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，現有黨部若是確定不當財產取得，該還就要還；若有爭議，黨中央可提起行政訴訟。國民黨台中市議員李中認為，沒有道理。

民進黨團幹事長蔡耀頡，黨產會對黨產跟黨部來源會有一定程序了解，也討論國民黨擁有這些財產的合法性跟來源，既然已經決議回歸市有，給市民使用總比給特定政黨使用的公益性更高。而民進黨的黨部都是用租賃的，沒有購買，是黨公職人員跟善心人士捐款租用的。

民進黨議員陳淑華表示，國民黨台中市市黨部來源不公不義，當年為國民黨黨國體制所取得之土地，市民及地主申訴、提告無門，黨產會的處分雖然遲來逾30年，公義終究還是彰顯。