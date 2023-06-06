近期香港街頭時常出現網紅穿著較為曝露走在街頭，包括地鐵站、餐廳等公眾場合都會看見她們的身影，而日前先是一名女子被拍到穿著超短褲，露出腰部與大腿，讓網友看到後直批不雅觀，之後又有一名網紅曬出自己打扮火辣現身地鐵的影片，引發熱議。

近期一名IG上擁有6萬粉絲追蹤的女網紅，多次在社群上曬出她以性感裝扮現身地鐵的影片，當中可見她穿著黑白格紋大衣，接著環顧四周後，便將外套掀開，露出裡面半透明的三點式內衣，而另一段影片中她同樣穿著大衣，背對人群掀起T恤露出內衣。

此外，從她的社群上也可見她某次穿著僅能蓋住三分之一臀部的短裙逛超市；然而，對於該網紅的行為與打扮許多網友指責她，不應該在公眾場合穿著這麼曝露，但也有網友認為，只要她不露重要部位就沒意見。

事實上，這位女網紅似乎是為私人健身教練，因此經常在社群上分享健身心得，而從她的社群中可以發現，她從2020年逐漸會分享較為大尺度、火辣的照片，直到去年才開始以超性感驚人打扮現身公眾場合。