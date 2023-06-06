下半年旺季備貨周期將至，儘管今年需求低迷導致終端出貨持續下修，市場仍認為下半年終端產品出貨量仍會優於上半年，採購量有機會逐季增加。TrendForce表示，目前下游模組廠庫存截至第二季仍偏高，後續是否會有策略性備貨端看兩點，一為旺季實際需求回溫，二是原廠報價是否轉趨強硬。

相較其他買方，由於大陸模組廠持續建立低價庫存的意願較強，目前對於原廠小幅調漲wafer報價的接受度高，故部分容量wafer價格在大陸市場的價格將會率先止跌翻漲，若其他市場也出現接受價格合理調漲，原廠上調wafer報價的趨勢將獲得有效支撐，使得買方採購策略轉趨積極，進一步支撐後續wafer價格上漲。

據TrendForce分析大陸模組廠積極備貨的原因，短期來看，由於部分廠商計畫衝刺出貨，故在價格觸底反彈時採購動機較強。長期來看，除了有大陸半導體國產化的目標，各模組廠透過價格低點積極提高庫存，強化成本競爭力，均持續擴大wafer的採購容量，用來投入生產Client SSD或UFS、eMMC產品，以爭取一線終端大廠的訂單。