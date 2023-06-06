國民黨立委游毓蘭今偕同新北市議員林金結、台北市議員李明賢、 台北市議員徐巧芯、台北市議員張斯綱、桃園市議員牛煦庭、台中市議員黃健豪，在立院召開記者會，敦促電桿、電箱地下化，還給行人安全的通行空間，他們也呼籲執政黨不要只會打假球，應盡速送審交通安全基本法。

游毓蘭認為，人行道的現況問題，是法令規範過於殘破、分散，並未強制要求市區道路設置人行道，更出現只要有騎樓就可以不用設置人行道的規定。

游毓蘭說，而在人行道上往往會面臨障礙物占用的問題，從家具、盆栽、車輛，尤其是不易遷移的電桿、變電箱等，據統計全國目前總計約有60萬個變電箱及300多萬支電桿林立，其中更有不少占用於人行道上，民眾行走其中，不是上演障礙賽，就是被迫走上馬路跟車爭道，再者，政府編列總計高達 664 億元投入人行道 改善工程，為何行人安全卻始終未見改善？

游毓蘭強調，「永續無障礙交通人行環境的營造」的中心思想，即是 「以人為本」的規畫理念，最重要的就是重整台灣的交通倫理，必須將汽車行駛為第一順位的交通倫理，改正為以人的步行為第一順位，首要任務便是改善人行道環境。再者，台灣即將在 2026 年正式邁入超高齡社會，更需要弱勢用路人安全便利的行走環境。

游毓蘭呼籲，交通部及內政部營建署應立即檢討人行道設法規，將散 落雜亂的人行道設置規範整合，並且應強制市區道路設置人行道，並不因有騎樓而免設。

游毓蘭認為，相關單位應立即盤點全國人行道上電桿、變電箱等障礙物的地點與數量，並且針對在校園、醫院、捷運站周邊等地方應優先立即處理。並且在政府664億元的預算中，需有一定比例以上用於電桿、變電箱遷移或地下化的工程，並與地方政府積極合作，以保障人行道的使用安全。

游毓蘭強調，蔡政府應更重視行人安全，別讓平安成為民眾高不可求的奢望，針對包括台北市、新北市、桃園市、台中市的各位議員所提問題，都應儘速處理，解決人民行的問題，「還我人本交通，終結行人地獄」。