為提升大台北地區觀光服務，台北捷運將在台北車站、中山、東門、台北101／世貿、淡水、西門、中正紀念堂、忠孝新生、古亭及南港展覽館等15個車站，新增列車到站「韓語」廣播；並在原有的13站日語廣播外，再於8站轉乘站增加日語廣播，預計8月底上線，提供更國際化的服務。

台北捷運公司指出，依交通部觀光局觀光統計資料，2018年至2023年3月，日本觀光客累計約342萬人次，其次為韓國觀光客累計約214 萬人次。從社群打卡情形及網路相關討論，觀察韓國旅客的雙北熱門景點，包括台北101、華山文創園區、永康街、西門町、淡水、九份及平溪等，因此規劃鄰近熱門景點車站及重要轉乘站共15車站，增加韓語廣播。

北捷表示，自2018年8月10日起陸續於鄰近日本旅客熱門景點如士林、台北101／世貿站等13個車站，增設列車到站日語廣播，考量觀光客轉乘需求，再於民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等8站新增日語廣播，總計提供列車到站日語廣播的車站共21站。

台北車站、中山、東門、台北101／世貿、淡水、西門、中正紀念堂、民權西路、松江南京、忠孝新生、古亭、南京復興、忠孝復興、大安及南港展覽館等15個車站，則新增列車到站「韓語」廣播。

北捷說明，未來新增的列車到站廣播方式，將調整為國、外（含英日韓語）、閩、客，車門上方顯示器則是以中、英文（含車站代碼以利各國遊客辨識）輪流播放到站站名，未來將持續蒐集國際觀光旅客需求調整更新。且相關車站增設列車到站日韓語廣播，均已考量列車到站前可播放完畢。