流感疫情持續升溫中，疾管署表示，上周新增18例重症個案，4名死亡案例，其中一名為南部4歲男童， 沒有潛在疾病，但未接種疫苗，發病第七天因為壞死性腦炎不幸過世，為本流感季年紀最小死亡個案。疾管署副署長羅一鈞表示，本流感季雖升幅趨緩，但未來兩周估計持續緩升，後續會緩升到何時尚待觀察。

疾管署說明，上週新增18例流感併發重症( 15例A型H1N1、 3例A型H3N2)，年齡介於30多歲至90多歲，為16例男性、2例女性，發病日介於5月10日至6月3日，其中13例具慢性病史，17例未接種本季流感疫苗。

另新增4例死亡(皆A型H1N1)，為未滿10歲至60多歲，2例女性2例男性，發病日介於4月26日至5月27日，其中3例有慢性病史，皆未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達79,205人次，較前一週上升3.5%，整體趨勢高於2020至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年6月5日流感併發重症病例累計237例(112例A型H1N1、117例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占47%)，88%未接種本季流感疫苗，79%具慢性病史，其中死亡37例(17例A型H1N1、19例A型H3N2、1例B型)，81%未接種本季流感疫苗，92%具慢性病史。

防疫醫師林詠青表示：上周新增的4名死亡個案，分別3個成人，1個兒童，成人都是40多歲以上，3個病例最主要症狀都是咳嗽、呼吸困難，發病後1到3周因為併發肺炎呼吸衰竭不幸過世。

至於兒童，是一名南部4歲男童，沒有潛在疾病，但也沒有打疫苗。一開始是類流感症狀發燒、咳嗽，發病隔天意識不清，就醫流感快篩已經確認A型流感，因電腦斷層發現急性壞死性腦炎，住進加護病房給予抗病毒藥物、抗生素與控制腦壓藥物治療，但病程變化快意識急速惡化，經過積極治療處理病況沒有改善，發病第七天，因為併發急性壞死性腦炎不幸過世。該男童為本流感季最小死亡個案。