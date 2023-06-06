文化部成年禮金6日起發放，全國18歲至21歲青年每人可領1200點，用於藝文消費折抵，新竹市政府為振興藝文產業發展，鼓勵民眾走進地方藝文場館，大推70處藝文消費點，如玻璃工藝博物館、市定古蹟辛志平校長故居…，歡迎青年朋友走入文化底蘊豐厚的竹塹城。

文化局長錢康明表示，成年禮金強調實體的藝文體驗與消費，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，不論是逛博物館、欣賞表演、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。

文化局指出，為鼓勵青年欣賞表演藝術，文化部邀集各縣市政府文化中心、演藝廳等場館共同規畫，推動青年專屬的表演藝術限量優惠方案，凡以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下等優惠價格購入演出票券。

另，市府也積極推動表演藝術團隊共同響應，在地傑出演藝團隊包括「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」、「沂風室內合唱團」以及演藝廳各檔表演節目，將陸續推出青年專屬優惠席位，詳情請至文化幣官網／青年席位專區查詢。

文化局提到，為鼓勵青年至獨立書店購書消費，另有獨立書店優惠專案，凡於獨立書店以文化幣每消費2點，便由文化幣APP自動加贈1點（未達2點不採計），每人回饋最高上限為600點，最多可將1200點放大為1800點。

新竹市獨立書店包括結合咖啡、甜點、獨立出版、文創小物的複合式空間「江山藝改所」；老宅閱讀空間「玫瑰色二手書店」；以青少年為主要受眾的「筆耕小書店」等，歡迎青年朋友至書店尋寶。

文化局指出，文化部持續招募成年禮金的藝文消費點，無需支付任何費用，只要填寫基本資料、收款帳戶，經文化部審核通過後，即可透過手機或印出QR Code輕鬆收款。

此案總計超過10億元藝文消費商機，歡迎竹市藝文業者及工作者至文化部成年禮金藝文消費點平台註冊。

文化局補充，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身分驗證後，即可領取使用；沒有手機、網路者請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806，申請通過後，即可在指定網頁登入印出紙本QR-code帶至藝文消費點使用。有關新竹市藝文消費點、成年禮金使用方式及更多詳情，請至文化幣官網查詢。