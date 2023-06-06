桃園校園創業聯盟原有7校加入，6日新增6所大專院校簽署加入。（呂筱蟬攝）

桃園市青年局為為扶植青年創業，今年成立「桃園校園創業聯盟」，繼今年4月7所大專院校加入後，第2波新增萬能科大、開南大學等6校，總計13校創業育成中心將透過青年局作為平台整合資源，產官學合作攜手打造校園創業生態圈，未來將有1校1特色模式及定期會議，朝制度化方向發展。

青年局今年4月與中原大學、元智大學、長庚大學、國立中央大學、國立台北商業大學、健行科技大學、龍華科技大學組建「桃園校園創業聯盟」，6日再新增長庚科技大學、南亞技術學院、國立體育大學、開南大學、萬能科技大學及銘傳大學。此聯盟將做為各校創新創業交流平台，由桃園市政府整合與挹注相關各局處資源，建立產官學聯繫管道，實質產出更多創業合作計畫與活動，培力校園青創人才。

青年局長侯佳齡舉例，和各校合作推出青創實習生計畫，媒合大專校園人才進入新創公司實習，提供多元化海外學習機會，近期就媒合中原大學及國立台北商業大學的學生參加瑞士Franklin University Switzerland區塊鏈訓練計畫，協助青年了解新創產業及創新科技發展趨勢。

萬能科大校長莊暢說，桃園擁有航空城優勢，有這麼多大學可以一起合作推動青年創業，現在的年輕人要知道時下科技趨勢，學校立場要給學生最好的資源與知識，感謝青年局給予平台，期許和其他夥伴學校共同合作，提供學生最好的創業環境。