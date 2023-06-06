台中5億高中生的解剖報告6日抵達台中地檢署，檢方傳喚賴母釐清疑點，賴母在律師許哲維陪同下抵達台中地檢署。（潘虹恩攝）

台中5億高中生的解剖報告6日抵達台中地檢署，檢方傳喚賴母釐清疑點，經歷約4個半小時偵訊，律師許哲維表示，目前針對賴生死因仍持保留意見，並指出雖無意苛責調查人員，但對方未第一時間封鎖現場並採證，甚至隔日才進行，他實在無法接受。

中檢今傳喚賴母釐清疑點 「這點」讓律師和家屬無法接受

台中擁有5億財產的賴姓高中生日前和夏姓男子登記結婚後2小時墜樓死亡，案情疑點重重。法務部法醫研究所6日將賴男解剖鑑定報告送至台中地檢署，檢方也傳喚賴母到場釐清疑點。

許哲維說，關於今日內容檢察官講得相當清楚，也有充分閱覽證據，但是無論死因報告和現場勘驗報告，他覺得過程中有很多疏失和矛盾，會先暫時持保留意見。

許哲維說，他無心苛責辛苦的調查人員，但發現鑑識時間在案發非常多小時甚至隔天之後才進行，他實在無法接受，因為過程中嫌疑人甚至嫌疑人親屬都有可能回到現場，再去進行鑑識意義可能不高。

許哲維表示，案發時間是11點02分墜樓，當時有巡查佐上去10樓，而後12點鑑識科人員也有到場，但僅有目視、了解狀況，真正採證如指紋、腳紋等都在下午4點甚至隔天下午5點檢察官指揮偵查才進行，沒有第一時間封鎖現場，向啤酒罐等物也無扣押，超過30小時足以讓嫌犯滅證。

賴母6日上午在許哲維陪同下抵達台中地檢署，賴母發聲表示，感謝高醫師、檢察官、媒體等和所有台灣人民的協助與關心，希望可以還給兒子一個公道和真相；歷經4個半小時偵訊後，賴母也再度向各界致謝。