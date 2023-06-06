一名女網友日前被丈夫要求帶小一兒子參加曾祖母喪禮，她認為兒子為此要請2天假，還要整天念經做儀式，對患有過動症的兒子來說相當為難，她還說其他孩子平時都不曾看望曾祖母，如今喪禮現身，根本只是做心安、做給別人看的，「沒去的人就被灌上不孝罪名，只有那兩天出現才是孝順？」

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她的丈夫日前要求兒子參加曾祖母的喪禮2天，但她認為2天都是平日，兒子目前是國小一年級，有過動症，喪禮又需整天作儀式與唸經，要兒子乖乖坐1小時都很難，擔心兒子到時被其他親戚責罵，丈夫仍認為兒子應該參加曾祖母的喪禮、見最後一次面，她說對方往生當天已有趕到現場幫忙，也唸經、作儀式了。

「小孩不到就代表不孝順嗎？我敢說眾曾孫之中就只有我們最常回去看阿祖」，該女網友說其他曾孫平時都非常少回去看望曾祖母，如今出席喪禮只是作作樣子，她說自己不相信見最後一面的說法，稱如果火化了代表靈魂也沒了，那每年祭祖的意義為何？她認為許多喪儀都是親友求個心安而已，「那些規定都是人所想出來的，做也是做給別人看的」。

該女網友認為即便真的有到喪禮現場，真的用心跟著念經跟作儀式的根本寥寥可數，都是用來做給別人看的；其他網友留言「小一應該一星期應該只有一天是上整天課，可以在中午下課之後過去致意一下就好了」、「其實也不用在意其他親戚怎麼說、怎麼做，你們自己問心無愧就好了」、「平日做再多，結果關鍵的那幾天你沒出現，人家的結論就是：你都沒做事、沒出現...這是人性」。