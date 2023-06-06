綠色公民行動聯盟今(6)日公布2022年空污、水污嚴重違規的企業名單，從違規事實嚴重性、總裁罰金額與次數綜合評量，頒發第5屆「環境金害獎」，其中國營事業「台灣中油股份有限公司」已連續5年獲獎，呼籲政府提出有效的管理方案及政策工具，降低污染的同時也引導企業往低碳、永續的方向轉型。

根據綠色公民行動聯盟統計，台灣中油股份有限公司空污違規31次，金額1360萬；水污違規4次，金額610.2萬。

綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸表示，中油已5度獲頒金害獎，從2019年第1屆金害獎以來，5年共有146次空污違規，累計裁罰4794.5萬元；2022年空污違規31次，總金額1360萬，違規次數與金額都蟬聯冠軍。

而經濟部轄下的各工業區服務中心，2022年合計有18次水污違規，總金額1574.65萬，位居水汙裁罰之冠，其中中壢工業區服務中心在違規改善期間經稽查再次超標，且重金屬銅、鎳、鋅皆超過排放標準，遭開罰1069.2萬，是2022年裁罰金額的第2名。

綠色公民行動聯盟研究員陳震遠表示，臺鍍高雄廠2021年11月被環保機關查獲將未處理完成的廢水繞流排放，檢測結果顯示鋅離子濃度超標一百多倍。此外，該廠繞流排放的廢水PH值高達12.9呈強鹼性，且氨氮濃度超標2倍。已有相當多研究與案例說明，強鹼性且含高濃度氨氮的廢水，可能對水生生態造成嚴重威脅，該廠於2022年1月遭裁罰550萬元，並認定違規情節重大。

立法委員洪申翰表示，本年度獲得金害獎的企業，許多跟政府有合作關係，這是大家沒有辦法接受的事情，政府重要的公共工程與國營企業要開始建立環境排放預處理的機制，預處理也有助於這些企業做風險的管理，國外的廠商已經有這樣的做法，值得參考。