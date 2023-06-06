王先生開車在國姓1號隧道遇白車跨越雙白線換車道險相撞，妻子嚇得尖叫、孩子嚎啕大哭。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

王姓男子3日開車載妻小經國道6號國姓1號隧道往埔里方向，前方1輛白色轎車突然從內側車道跨越雙白線，2車差點發生碰撞，車上妻子受驚嚇尖叫，孩子也嚇得嚎啕大哭；他憤而將行車紀錄影片po網。國道7隊表示，此案已接獲民眾檢舉，將違規白車依《道路交通管理處罰條例》處3000元至6000元罰鍰。

國姓隧道遇三寶跨雙白線險擦撞 全車尖叫又大哭

據了解，案發時間為3日上午11時許，當事人王先生開車行經國道6號東向17.7公里處、國姓1號隧道內，遇白色轎車違規跨越車道，造成他們一家人受到驚嚇，王先生質疑白車駕駛開到睡著？決定要檢舉並將行車紀錄影片張貼在臉書社群｢爆料公社｣。

行車記錄影片顯示，王先生開車進入國6東行17.7公里處、國姓1號隧道，左前方、內側車道白色轎車突然跨越雙白線往右切，險些發生碰撞，他嚇得狂按喇叭警示，妻子受驚嚇尖叫，孩子也嚇得嚎啕大哭。

網友看了生死一瞬間影片，除了批評違規的白車駕駛，也呼籲所有駕駛開車上路都要有防禦觀念，千萬別拿整車人的生命去捍衛路權，萬一發生死傷車禍很不值得。

國道7隊指出，違規跨越車道駕駛，已違反《道路交通管理處罰條例》可處3000元至6000元罰鍰。呼籲用路人準備變換車道時，應先使用方向燈，從後視鏡確認安全間距，再開始變換車道；另行車途中應注意車前狀態，發現異常應減速，以確保行車安全。