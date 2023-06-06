裁員將影響公司2%的員工，並讓Spotify與Meta和Roku一樣，都以第二輪的裁員來因應近期的經濟不確定性。

該家瑞典公司近年來一直大力發展播客業務，希望這種商業模式帶來更高參與度，帶來更多的廣告商。

而這也導致公司營業支出不斷飆升，去年營業費用增加速度，是營業收入的兩倍。此外，高利息和高通膨，也讓企業不斷削減廣告支出。

為回應此一情況，Spotify在今年初裁員6%的員工，並讓Dawn Ostroff離職，此前Ostroff主要協助形塑播客業務，並帶領該部門度過一些爭議。

目前播客業務是由Sahar Elhabashi帶領，他在周一表示，公司做了艱難的、但必要的(裁員)決定，要進行戰略調整。

Spotify還表示，要將把Parcast和Gimlet工作室合併為單一的Spotify Studios部門，該部門將製作Spotify的原創作品。

他說，公司現在會為每一個戲劇和創作者量身定做，而不是像以前那樣，採取統一的創作方式。