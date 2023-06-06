大學教職僧多粥少，且競爭激烈，高教工會今(6)日指出，近年部分系所徵聘教授違背客觀公正標準，在尚未進入「三級三審」制度前，就由學校操作「第0審」或「第四審」，自行過濾應聘人選，甚至只錄用「自己人」，眼中只有維繫個人裙帶關係，違背聘任教師原則，也罔顧學生受教權。

高教工會理事長周平表示，各大學應徵教授時，應提交系、院、校教評會的「三級三審」審議，近期卻屢屢傳出有校長自創「第0審」，也就是在應徵人員尚未進入三級三審前，先自行過濾人選，或在「三級三審」制度上設立「第四審」，由高層直接否決系所的人事決定。

周平提到，在這種情況下，不少私立大專校院一級主管身為「官學兩棲」的雙薪教授，在人脈等諸多考量下，企圖透過黑箱的作法，安插一批親信到自己任教的學校，違背聘任教師原則，也罔顧學生受教權。

嘉義大學外語系教授蘇復興分享自己遭遇過的類似情形，他提到，大學教職稀缺，自己的學生曾轉戰南北謀職，但不斷受到不公平待遇，最後完全喪失鬥志，完全不打算再申請教職。

蘇復興也說，甚至如果應徵者質疑學校應徵程序不公正，學校頂多請當事人循機制申訴，但也不會說明理由，這樣的做法對年輕學者來說，根本形同褻瀆。

政大廣電系兼任教授郭力昕說，很多大學一級主管用人邏輯，主要目的是想要擴大個人裙帶關係，大學自治強調學術自由，但也導致自由被濫用、難以監督，內部操作又多無法檢驗，不少年輕博士敢怒不敢言。

嘉義大學歷史系教授吳昆財認為，大學內最敏感的議題莫過於聘用和升等，通常如果人事發生問題，高層大多不敢表達意見，「高教制度頭頂生瘡，教育部卻假裝沒看見！」