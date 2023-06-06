法新社報導，新加坡賽馬公會（STC）表示，最後一場賽事，也就是第100屆新加坡金盃（Grand Singapore Gold Cup），將於明年10月舉行。

新加坡賽馬公會由一位蘇格蘭商人和其他賽馬愛好者於 1842年創立，目前在克蘭吉（Kranji）的賽馬場於 2000年開放，取代了舊的武吉知馬馬場。

新加坡賽馬公會主席嚴昌明（Niam Chiang Meng）在新聞稿中說：「很難過政府決定關閉賽馬場。」

「與此同時，我們了解新加坡的土地需求，包括住房和休閒娛樂等潛在用途。」

新加坡賽馬公會坦承過去10年進場觀看賽馬的人數下滑。

新加坡賽馬公會表示，馬主和練馬師會獲得馬匹照料和出口方面的協助。

新加坡媒體報導，這座馬場約有700匹賽馬。

這塊120公頃的土地將於2027年歸還政府，用於開發公共住宅等建案。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120606