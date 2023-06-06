1200元文化成年禮金今日開始使用，18至21歲青年可透過文化幣APP領取文化幣，在獨立書店購書、看國片、聽音樂會、逛書展等。文化部長史哲6日指出，目標達到歐洲使用率的6成以上，只要使用率高，政府有機會規畫常態性禮金發放。

史哲表示，台灣跟上歐洲腳步，讓年輕人透過文化參與「轉大人」，實在別具意義，也為文化界助入一股振興力量，文化幣象徵國家的高度與象徵，他相信孩子們可在成長中更加認同自身文化。

他說明，為了保護台灣文化，若要使用文化幣看電影僅限國片。文化部也相當重視閱讀，特別推出獨立書店消費加碼1至2點的優惠，藝文表演還設有限量、專屬青年席位，可用5折或5折以下價格購票。

史哲期盼文化幣使用率達到歐洲使用率的6成以上，呼籲學生盡快下載App使用，「我們只怕你不用，希望你趕快用」。如果使用率高、大家有需求，政府有機會規畫常態性發放。

葉姓學生分享，平時沒什麼錢買課外書，現在有文化成年禮金，剛好可到獨立書店購買小說或與科系相關書籍，還能享有更多點數優惠；唐姓學生表示，她特別喜歡聽韓國流行曲，期待用禮金到唱片行購買專輯；范姓學生提到，她喜灣手工藝品，會把一部分文化幣用於文創市集，支持個人創作者。

學生們都說，拿到1200元文化成年禮金非常興奮，也覺得1200元額度相當足夠，很開心她們得到「禮物」的同時，還能幫助文化產業。