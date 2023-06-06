隨資訊發達及3C產品使用頻繁，求職詐騙也不斷推陳出新，暑假與畢業季將屆，正是青少年打工、新鮮人求職旺季，不肖人士看準求職者急切謀職及求職經驗不足的弱點，透過各種方式與網路平台刊登不實徵才廣告，製造求職陷阱。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今特別提醒青少年，求職前務必把握「3要7不」原則，找工作才更有保障。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「3要7不」原則，也就是指求職前「3大準備」，包括面試前事先告知親友面試地點、檢視想應徵公司徵才廣告內容是否合理，確認是否為合法經營公司、主動蒐集徵才公司資料。面試時則要把握「7不原則」，包括不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用及不非法工作。

林淑媛說，有鑑於網路通訊發達，近來有不法業者透過Facebook、Instagram社群網站，傳送不實廣告徵才情形，提醒青少年及新鮮人找工作時，要多方查證及提高警覺，避免誤入求職陷阱。勞動部台灣就業通網站設置青少年打工專區，包括勞動權益、求職安全、打工資訊及求職防騙教戰守則，分析慣用詐騙手法，提供初入社會的新鮮人，或轉換工作的勞工朋友參考，想了解更多資訊，歡迎搜尋台灣就業通網站。

此外，勞動部於求職季特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加現場徵才活動，也可洽在地就業中心了解最新職缺及徵才活動訊息，或上台灣就業通網站及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問。