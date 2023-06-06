由《遠見雜誌》公布的縣市長施政滿意度調查，邀請五星首長參加贈獎典禮，從左至右分別為遠見事業群發行人王力行、台中市副市長王育敏、嘉義縣長翁章梁、新北市長侯友宜、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、遠見事業群創辦人高希均。（陳薏云攝）

面臨2024總統大選，由《遠見雜誌》公布的縣市長施政滿意度調查，也別具指標。其中新北市長侯友宜蟬聯4屆五星市長，6日侯出席贈獎典禮並發表演說，侯表示雖然四連霸，但今年身份不一樣，要以市長的身份去參選總統，並強調新北市是台灣的縮影，自己會從下位的地方需求來看未來中央的治理，「讓地方的聲音到中央，新北市做不夠的，我會全力以赴，加倍奉還。」

侯友宜致詞時表示，縣市首長治理滿意度領獎已經參與多次，除了上任第一次沒拿到，陸陸續續包括今年第四年都得獎，謝謝市民支持，四年來他看到城市在成長蛻變，也因為滿意度調查看到缺失，針對新北市做得不夠好、不夠多，面對市民期待要不斷要反省跟檢討，是鞭策自己往前走的原動力。

侯友宜接著說，今年他要以市長的身份去參選總統，壓力更大，一面要參選一面要拚市政，會努力以赴，不管任何角色都會把它做好，「我會做得更好，讓市民看到新北市的成長跟進步。」

另外侯提及，地方政府往往碰到很多狀況，是中央施政沒有辦法滿足、解決，或是地方中央的落差都有待努力，「未來我有機會當選總統，新北市就是台灣的縮影，有城鄉差距、多元族群，我也知道問題在哪，以地方的角度解決地方的需求，只有地方好，中央才會好，只有地方能夠區域治理，中華民國就會更好。」

侯友宜最後說道，看待國家問題，不要從上位的中央看地方，而是要從下位的地方需求來看未來中央的治理，以民為天，謝謝新北市第一線10332個里長，市民曾說「把水溝清好，蚊蟲不來，你關心我的安全，我就支持你」，市民只要一個平安歲月，這是地方的需求，滿足人民的需求，讓地方的聲音到中央，「新北市做不夠的，我會全力以赴，加倍奉還。」