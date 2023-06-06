台中賴姓高中生命案疑點重重，賴母指控夏家父子謀財害命，法醫鑑定報告出爐，檢方今天傳訊賴母，訊後，賴母委任律師許哲維表示，檢察官未排除他殺，鑑定報告死因與媒體報導及外界想像方向不同，提到「墜樓」，但理由與內容矛盾，例如顱內、四肢長骨沒有骨折，與自10樓墜樓的想像不同；已鑑定毒藥物項目不足，家屬將再申請證據調查。

賴姓高中生墜樓身亡引發爭議，賴母委託法醫高大成驗屍及勘驗現場調查，提出遭「下毒」，加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」及發現右手有4個「可疑針孔」、頸部有勒痕等諸多他殺疑點。檢方在案發後會同法醫相驗、解剖鑑定報告出爐。

許哲維表示，法醫研究鑑定報告提出死因看法，偏向與媒體報導及外界想像方向不同，沒有說是「單純的墜樓」，但是有「墜樓」字眼，也沒有寫到「有無外力介入」，但家屬認為內容及理由有所矛盾。

許哲維舉例說明，鑑定報告以內部出血 臟器出血認定為「墜樓」，但顱內明確沒有骨折、四肢長骨沒有骨折，與一般自10樓墜樓有所不同。至於是生前或是死後墜樓，他還要再請教專業人士。

許哲維認為，相關毒藥物檢測只有幾項，但結果確實沒有毒藥物反應，他認為檢測項目不夠，還會再聲請相關證據調查。至於針孔部分，檢察官有充分提供當時急救等醫療證據及紀錄，不過，並沒有拍到右手針孔部分，將再請求調查。

許哲維說，根據鑑定報告可明確可排除部分猜測及可能性，縮小可疑範圍。例如，在可能從高樓掉下來部分，追查為何會從高樓層掉下來；在可能從低樓層墜落部分，追查為何會移動現，針對不同狀況會再找證據。

許哲維強調，檢方中立客觀地確實提供完整證據，但是與賴母訴求還要再調整，雖然也不能說家屬原本期待是正確的，他將再與專業人士再討進行討論。