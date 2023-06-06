國民黨團今召開記者會，諷刺民進黨主席賴清德是「切割王」，他們質問賴，面對民進黨內部存在的「性騷DNA」，要如何切割？面對民進黨上下執政團隊「黑金DNA」、「詐騙DNA」，又要如何切割？難道賴清德打算要跟整個民進黨切割？

國民黨團批，賴清德為了要參選總統，凡是對自己有負面影響的人事物，包括自己的愛將、親信、甚至自己的啟蒙老師，都可以完美切割，甚至可以切割自己現在是中華民國副總統，擺出一副事不關己的態度。

黨團副書記長吳怡玎表示，國人都記得台南學甲爐渣、光電弊案及學甲88槍擊案，都和民進黨前中執委郭再欽有關，他還在民進黨台南市黨部負責財務工作，難道賴清德要告訴國人，你跟民進黨台南市黨部不熟嗎？

她也質疑，賴清德要跟民進黨台南市黨部前主委黃先柱切割嗎？台南人口中的「柱仙」聘任郭再欽到台南市黨部擔任財務，「柱仙」可是你的啟蒙老師、市政顧問，也曾經擔任過你辦公室主任，台南市從議長選舉到議員選舉，都是由「柱仙」在操盤，雖然「柱仙」已經過世了，難道賴清德主席可以忘恩負義，跟「柱仙」切割嗎？

吳怡玎指出，當台南市議會發生議長、副議長賄選案，賴清德主席第一時間切割地乾乾淨淨，但是國人不會忘記，賴清德主席曾經拜託台南鄉親，議員選舉全力支持邱莉莉，如今邱莉莉陷入議長賄選案，賴清德主席還是認為，切割一切就沒事嗎？

吳怡玎表示，猶記得imB詐騙案發生時，民進黨立委陳歐珀被爆出接受詐騙集團「供養」，使用詐騙集團所提供房子、車子，而賴清德只說，要用最高道德標準來檢視，結果陳歐珀被下架，宣布不再競選連任，然後，就沒有然後了；賴清德再一次展現完美切割術。

吳怡玎說，賴清德真的只有切割這些事嗎？其實更令人大開眼界地是，他為了總統選舉，連「台獨金孫」都可以一刀切，華麗轉身變成「和平務實工作者」，一個連自己守護一生的台獨招牌都可以切割，賴清德非「完美切割王」莫屬。

藍委李德維表示，面對民進黨從上到下所發生一連串性騷疑雲事件，賴清德不能切割、斷尾求生，但包括許嘉恬、林飛帆、林男固，甚至監察院陳菊過去重要幕僚洪智坤等等，賴清德還在切割下去。

李德維呼籲，賴清德，請誠實面對民進黨內部相關事件，也請你面對現在的民進黨，好好檢討瀰漫在民進黨內部性騷擾文化繼續蔓延，不要以為讓所有民進黨中央黨部上性平課，就能改正內部性騷文化。

李德維指出，民進黨高喊保護婦幼、捍衛性平有多年了，結果發生性騷、性侵就在你們身邊而不自知，這根本就是政黨道德倫理淪喪，更是執政黨內部可悲的文化，也只有從內部改善倫理道德觀念，才能徹底覺悟要如何尊重兩性。然而，如此沉淪的執政黨，國人還要讓他們繼續帶領國家嗎？

李德維批，賴清德主席不要再繼續當「割王」，應要好好重整民進黨爛到骨子裡的性平態度。