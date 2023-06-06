三軍總醫院吳姓女護理師，去年5月幫剛出生的女嬰洗澡，未注意澡盆內水溫過高，燙傷女嬰下半身，被控過失傷害罪，士林地院日前審結，考量雙方雖然未達成和解，但因對於賠償金額認知差距過大，不可全歸責於吳女，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

判決指出，吳姓女護理師，5月19日下午5時40分，幫當天上午10時15分出生的嬰兒洗澡，原應以溫度計或是手測水溫，確定新生兒不會被燙傷，但當時正直新冠肺炎期間，護理師戴雙層手套，吳女將戴手套的手放入盆中，誤以為水溫適合，緊接著將女嬰放入澡盆，女嬰嚎啕大哭，下肢、臀部、會陰部淺2度至深2度燒傷，占全身體表面積25％。

家長認為，女護理師的疏忽造成女嬰一生疤痕，傷勢已達重傷程度，不過，法官認為，女嬰傷勢已有好轉，依家長提出的照片，疤痕雖影響外觀，但難以認為造成身體、健康重大影響，未達重傷的要件，檢察官起訴時，也未認定過失致重傷，並未採信家長的說法。

判決指出，女護理師負責嬰兒新生兒照顧，卻疏於未注意，導致女嬰受傷，考量女護理師始終坦承犯行，有意與家長和解，但因雙方對於賠償金額認知差距過大，無法達成和解，此部分不可全歸責吳女，判決有期徒刑4月，得易科罰金。