2024總統大選已正式開戰，由《遠見雜誌》公布的縣市長施政滿意度調查，也別具指標，其中新北市長侯友宜蟬聯4屆五星市長，6日與嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁等人親臨贈獎典禮。而遠見總編輯李建興唱名五星首長時，也提到對侯友宜的期許，希望他能把新北市治理的經驗複製到全國。

此次出席領獎的五星縣市長的有蟬聯四屆的侯友宜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘，至於台中市長盧秀燕正值總質詢，因此由副市長王育敏代為出席。

黃敏惠、翁章梁約莫於1時20分左右到場，王育敏接著侯於30分許抵達。侯友宜則於1時45分到場時，瞬間被媒體包圍，不過面對媒體提問有關民進黨立委范雲指國民黨立委陳雪生涉性騷擾勝訴，以及核廢料等議題，侯友宜皆無回應，在工作人員引導之下進入會場。

而侯友宜步入會場時，與遠見事業群創辦人高希均有說有笑，高也開玩笑說「讓我為市長開路」，讓侯友宜笑得合不攏嘴。

遠見發行人王力行在致詞表示，經過調查發現，地方政府的影響力遠遠高於中央政府，而歷任總統以來，除了蔡英文總統外，其他總統當選人，包括現任總統候選人，全是地方首長出身。一方面恭喜大家可以得到五星獎，另外一方面也祝福五星級的縣市長前途無量。

而李建興致詞時則大讚侯友宜，表示以遠見的五星榜單，侯友宜已經是經驗老道的班長，今年侯友宜任重而道遠，大家也非常期待侯友宜能夠把新北市治理的經驗複製到全國去。

李建興也陸續唱名台中市長盧秀燕，表示台中市全國市民最挑惕的縣市，盧秀彥突破台中市的民調天花板。另翁章梁則是學霸首長，也是此次調查滿意度唯一突破八成且負評最低的首長。

另外黃敏惠則創下嘉義市歷年最佳名次，值得一提的是，嘉義有醫療之都之稱，因此在醫療也創下9成滿意度的高成績。最後則是連江縣長王忠銘，同時也是最佳新任獎，延續了連江縣的得獎紀錄。