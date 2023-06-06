竹北天坑案，豐邑開挖大有可為社區人行道出現孔洞，居民懷疑是假修復後才坍的。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北豐采520天坑案，縣長楊文科日前與大有可為社區居民座談時，居民提出莊敬六街道路修復的相關訴求，豐邑6日開挖社區旁人行道，居民發現有孔洞還在持續坍陷，懷疑是假修復後才坍的，豐邑則指是可預知的正常情況。

因考量與居民生活安全便利性汲汲相關，豐邑在全力進行工地搶險提報作業的同時，也以最大善意積極回應居民需求將先對此大有可為社區週遭環境改善相關修補作業。

豐邑表示，工務處陳啟仁協理3日經與里長及大有可為社區管委會主委及代表共同會勘溝通得到共識與同意後，本週起將針對社區周遭人行道鄰損部份進行修補工程，預計先將人行道開挖確認內部狀況無虞後，就會進行灌漿填補並重新鋪磚恢復行人通行。

豐邑指為避免造成住戶進出困擾，工程將分3個階段進行，先往勝利一路方向開挖填補後，再進行另外兩段施工，開挖施作也都會同縣府工務處、市公所及相關單位勘驗監督。

大有可為社區前人行道修補工程排定6日進行打除檢視下方土壤狀況，由緊鄰坍塌處的區塊挖開後，因部份呈現孔洞造成居民擔憂。

豐邑表示，3日與相關人員會勘時即預先告知，緊鄰莊敬六路的原坍塌處下陷區旁，水溝內側土壤會因坍塌下陷導致此區域也有下陷狀況，這是可預知的正常情況。

豐邑表示，距離坍塌邊南側區域打除後土壤狀況仍屬良好，在打除清理混凝土塊之後，將會使用高流動低強度混凝土將下陷區域回填補強填充，以穩固土壤，請居民安心。