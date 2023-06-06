勞動部長許銘春（左二）參訪台南市復健青年勵進會，關心其營運模式。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部長許銘春（第一排右二）到檨林社區發展協為夥伴加油。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

台南西港在地的復健青年勵進會、檨林社區發展協會，透過申請勞動部多元培力計畫，經營相當成功，不僅提供就業弱勢者一個工作機會，更帶動產業發展，勞動部長許銘春6日到兩單位參訪，稱讚身障與中高齡朋友的手很巧，製作皮雕、藺草的工藝十分精湛，希望大家一起支持。

台南市復健青年勵進會員工數25人，其中一半都是身障員工，該單位主打皮雕文創商品及職訓教學，設計與質感做出口碑，年營業額已破千萬，包括台積電、中油與統一超商等企業都是客戶。

台南市復健青年勵進會理事長王瑞宏說，感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的支持，3年前多元培力計畫一結束，單位即能自給自足，新冠肺炎疫情期間，雲嘉南分署鼓勵單位加入社會創新平台，因而開發不少訂單，甚至接到台灣最大織標廠仁美集團為國際大廠NIKE製作品牌皮雕。

檨林社區發展協會總幹事謝靜鳳說，社區結合工廠的藺草蓆與夥伴的針線絕活，打造社區自有品牌「藺草工坊」，生產各種藺草文創商品，讓藺草產業延續，如今藺草商品不僅曾登上航空公司商品目錄而打響名號，甚至藺草帽、藺草包還成為台南女兒志玲姐姐的嫁妝。

許銘春今天在雲嘉南分署長劉邦棟陪同下，先到台南市復健青年勵進會為員工加油打氣並體驗皮雕DIY，再到檨林社區發展協會跟著社區夥伴體驗藺草編織技巧；許銘春說，希望民眾能踴躍支持，讓善的循環能延續，創造更多工作機會，使更多人願意深耕地方、留鄉發展。