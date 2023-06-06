林書煒、顏永烈主持的《婆媳當家》邁向9週年，節目也全新改景。曾是美食節目製作人兼主持人的顏永烈，被問到YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本難吃5家連鎖店」影片遭炎上，顏永烈說過去沒有拍攝過地雷主題，「美食很主觀，我們也拍過生意很好的店家，但吃後覺得還好，但就是在地店家、在地人的口味」，他說如果遇到不好吃的料理，大多會用話術帶過，不希望因為自己的主觀意識，害維持生計的店家損失生意。

他說，「我們身為媒體人，我們講的一字一句其實都是有社會責任的，如果今天把它講成不好或怎樣，可能會害這個店家，因為他背後的家人、所有家庭的經濟來源，都是來自於這個小攤子，你有可能一句話就讓他們經濟的支柱完全垮了，我覺得這是非常嚴重的一件事。」

《婆媳當家》從溫馨家庭風改成時尚咖啡館，主持人也化身為咖啡館的主人，為大家帶來更新的資訊，以及熱門議題討論。不管是兩性、親子、健康、生死、理財、旅遊、甚至連新聞時事通通都包含，這就是婆媳當家想要帶給觀眾的全新面貌。而最受歡迎的生活小智慧單元，仍會帶來許多更貼近生活的創意料理及DIY實作，再加每集加上固定的星座、命理、塔羅等小單元，今天起還開加入不定期舉辦的好禮贈獎活動，讓觀眾學習到新知，同時又有好康禮可以獲取。

今日記者會中，主持人林書煒公佈將舉辦首次的婆媳當家名人義賣會，義賣所得將會全數捐給兒福單位及婦女救助機構，會在官方臉書公布義賣所得及捐贈單位，此外，身為「手殘黨」的林書煒與顏永烈也小試身手實作創意料理，帶來療癒系飲品及夏季必備清爽涼拌菜「雪碧小黃瓜」，就是要告訴大家，如果他們會做，大家也都可駕馭。