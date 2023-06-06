聯發科從5G thin modem發展之初就參與佈局，在全球矚目的5G固定無線CPE、行動網卡、連網PC、MiFi等領域穩定成長，獲利表現亮眼。聯發科不僅擁有技術與產品的領先，更在產業生態推動上與全球夥伴密切合作，與全球一線網通廠商包括NEC Platforms、Nokia、中磊(5388)、仁寶(2324)、合勤控(3704)、亞旭、?碁(6285)、富士康工業互聯網/富智康、智易(3596)、廣達(2382)等深度合作上，歷經不斷耕耘累積，締造全球市場滲透率已超過五成、北美市場六成的亮眼成績，合作的對象包含北美、 歐洲與亞洲等一線國際大型電信業者。

聯發科無線通訊事業部總經理徐敬全表示，建構完整5G CPE生態圈是聯發科在拓展業務、擴大應用產品的重要營運策略之一。期許隨CPE市場的擴大，聯發科能與生態圈夥伴一起提供用戶最佳5G寬頻方案。

徐敬全進一步表示，聯發科廣泛的5G解決方案，為多項智慧終端產品實現暢快5G連網體驗。透過與聯發科高速、穩定、高能效的連網能力，結合生態圈夥伴的創新技術及產品設計，繼續致力於讓消費者充分體驗快速可靠的5G連網優勢。

聯發科憑藉創新的連網技術，將高性能與廣域覆蓋的優勢導入CPE設備裝置。其單晶片T830技術解決方案，相較對手兩組晶片組合的結構更為優化。根據TSR研究報告指出，5G CPE在2022~2027年出貨量年複合成長率達27%，5G固定無線存取市場銷售金額預計在2027年會來到50億美元，後勢需求看好。聯發科也將攜手客戶掌握快速成長的契機，搶攻5G網路接取最後一哩路的龐大商機。