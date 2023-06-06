台積電董事長劉德音今天表示，美國與中國都不能沒有台積電，地緣政治問題遠大於半導體，不同層次也不互為因果。台灣半導體產業在世界地緣政治緊張中有穩定作用，如果台灣半導體做得更好，美中兩國會有更多的考慮。

台積電今天召開股東常會，股東關心地緣政治的緊張局勢。劉德音表示，台積電致力成為全世界信任的技術與產能供應商，並努力進步中，客戶對台積電信任增加，台積電的製造能力被客戶肯定。

劉德音說，在地緣政治複雜情況下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上週來台演講，表示在台積電生產完全安全，這是客戶的信任，不要聽信政治或軍事策略專家的說法。

劉德音表示，台積電在台灣，無法離開，也不需要抱怨，將專注提升股東價值，增進技術領先優勢，拉大製造領先差距，並透過海外產能供給讓客戶信任更穩定。

劉德音說，台灣半導體業應努力提升，美中都不能沒有台積電，如果台灣半導體做得更好，兩國會有更多的考慮，在世界地緣政治緊張中，將具有穩定作用。

針對股神巴菲特因台積電位於有危險疑慮的台灣，決定出清台積電美國存託憑證（ADR），劉德音於股東會後受訪時說，台灣半導體並不是造成地緣政治的原因，地緣政治的問題遠大於半導體，是不同層次的問題，也不互為因果，不是一家企業或國家能夠影響。