台積電今天召開股東常會，股東關心未來股利政策。黃仁昭表示，台積電的股利政策是可持續、穩定且逐漸增加；當資本支出金額很大時，著重於可持續性與穩定，後續隨著業績成長，股利將可逐漸增加。

黃仁昭說，台積電董事會今年5月核准增加股息，每季現金股利自新台幣2.75元，調升為3元，股東1年每股可獲得12元現金股利。

他表示，台積電近幾年資本支出增加很多，主要是看到成長機會，為了明、後年營運成長準備，預期未來每股純益增長加速，股利也會隨著增加。

劉德音於股東會後受訪時說，企業的成長性不只是單靠產業成長，靠著技術領先，也會使得未來業務增加，這機會一定要抓住。

劉德音表示，台積電資本支出增長幅度不會再像過去幾年那麼陡峭，今年原訂資本支出金額320億至360億美元，預期將會偏向320億美元。比起現在就降低資本支出，股東未來得到的將會多得多。