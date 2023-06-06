本土第四波新冠肺炎再增溫，衛福部疾管署今天公布，過去7天平均每天新增244例COVID-19中重症本土病例，較上一周增加17%。死亡平均增加28例，也較上一周20例上升。疾管署羅一鈞表示，評估目前每天約增加2萬3千～2萬8千人染疫，本周或下周將是本波疫情最高峰，研判整個六月都會處在高點，為疫情高原期。

疾管署公布，國內自3月20新制實施後，近7日每日平均新增244例中重症確診病患，較前7日每日平均新增208例上升17%；5月起本土併發症累計6612例，未打滿3劑疫苗有3,267例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2,290例)。

死亡部分，上周平均每日新增28例死亡，較前一周之每日死亡平均數20例上升。新增死亡個案中，94%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上，現全國疫情整體處於高點，但住宿式機構住民陽性率上週持平，輕症可能已達高峰，須持續監測各項指標變化。

羅一鈞表示，第四波疫情的輕症最高峰因落在是本周或是下周，他也進一步解釋，因為併發症是落後指標，因此會延續一～兩周在高峰。

羅一鈞表示，第四波疫情可能已經來到高峰，從輕症住宿式機構陽性率1.7%持平，可以發現輕症的疫情可能已經到的最高峰了，但後續仍要觀察兩周，看是否翻轉。

羅一鈞也回推，目前每天約有2萬3千人～2萬8千人染疫，本土疫情目前應是處在高原期，研判六月都會在高點，因此整個六月都要嚴密防範。

另外變異株監測部分，新增檢出136例Omicron亞型變異株確定病例。其中71例本土個案分別為53例XBB (其中XBB.1.5佔20例、XBB.1.9佔17例、XBB.1.16佔8例、XBB.2.3佔3例)、15例BA.2.75、3例BQ.1。疾管署表示，本土檢出病毒株XBB佔65%，已為主流株，其次為BA.2.75佔32%，須密切觀察。