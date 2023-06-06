蚵農姚秋月表示，藻類是每年都會有一次，但今年確實很多，藻多蚵仔就少，今年產量因此少了5成，價格相較往年已經多了50塊，現在一斤來到180元。（吳建輝攝）

彰化縣芳苑鄉沿海蚵田遭大量海藻覆蓋，縣府找來農委會水產試驗所會勘，粗估從鹿港以南都有，蚵農姚秋月表示，藻類是每年都會有一次，但今年確實很多，藻多蚵仔就少，今年產量因此少了5成，價格相較往年已經多了50塊，現在一斤來到180元。

縣府找來農委會水產試驗所會勘，不過過去水試所幾乎沒有遇過此問題，因此原因、處理方式，甚至是否符合天然災害補助都還難以認定，縣府農業處已請蚵農計算損失面積，要求各公所調查統計，待開災損速報後儘速瞭解損害面積。

蚵農姚秋月表示，過去這個季節都是綠藻好發季節，但今年這番景象確實是是以往沒有看過的，往年綠藻都會在4月左右出現然後消失，但今年從5月開始爆長，一直到現在蚵仔田幾乎都被藻類蓋住「無法呼吸」。

姚秋月還說，綠藻死了可以當蚵仔及魚類的食物，但如果綠藻太多，就會把蚵仔覆蓋包覆，就變成蚵仔要死給綠藻看，粗估蚵仔產量會比往年少大約一半以上，現在蚵仔價格已經漲到每斤180元，相較往年多了50塊左右，

彰化生態專家謝文猶表示，最近彰化沿海布滿大量海藻，但其實每年4、5月都有，但過去主要生長在海岸的岩石上面，今年面積確實擴大，主因還是氣候變遷，藻類溫度高有養分就會快速繁殖，加上漲潮、大雨等，將附著在岩石上的藻類沖刷到蚵架上，但強調這些藻類會隨著夏季來臨就會慢慢死去。

彰化區漁會表示，彰化線沿海地區養殖牡蠣總面積來到270公頃，沿岸6個鄉鎮幾乎都有蚵田，目前海藻肆虐範圍以為鹿港以南到芳苑，5日開始統計蚵田遭損害面積正在計算中，待統計後將回報給水試所。