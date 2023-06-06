為除「行人地獄」惡名，台北市政府成立「行人安全友善環境計畫專案小 組」，另 5 月起配合內政部警政署規劃執行「全國擴大取締路口不停讓行人執法專案」，台北市警察局交通大隊表示，5月專案共取締3萬 8466 件。

交通大隊長陳勇華指出，統計北市警局5月執行「行人路權大執法專案」總計取締交通違規3萬 8466 件，其中取締車輛不停讓行人4441件、行駛（騎樓）人行道5899 件、人行道違規停車2萬2447件、行人違規3889件及移動式道路障礙1790件。

另5月22日起針對北市 100 處行人高發事故路口，執行為期2周的精緻執法，統計5月22日起至6月5日止，發生行人交通事故計2件、2人，較去年同期發生7件、受傷7人，減少5件、5人。

陳勇華呼籲，對於行人路權大執法，將比照當年取締酒駕、未戴安全帽一樣，持續貫徹執法，呼籲駕駛人和行人都需共同遵守交通規則，駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人；行人也應遵守號誌規定行走行人穿越道，共同營造友善安全的交通環境。