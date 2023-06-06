林書煒、顏永烈主持的《婆媳當家》邁向9週年，節目也全新改景。林書煒開心宣布，她與蔡詩萍的18歲女兒考上美國哥倫比亞大學、日本早稻田大學、日本慶應大學、加拿大多倫多大學等多所學校。林書煒說，女兒確定於9月前往日本早稻田大學就讀，原本就不希望女兒離他們太遠的她笑說：「爸爸聽到她決定要去日本後，差點喜極而泣露餡」。

她說，就讀國際學校的女兒，因為學長姐、同學多決定要去美國，所以女兒也動搖想去美國，為此，林書煒特別先帶女兒到美國、日本參觀校園，「我們有跟她討論將來想從事什麼工作，她美國考上的是偏向高科技業，但她比較想走品牌、時尚，之後也不想在美國工作，所以決定先到早稻田念大學再到美國念研究所」。學費開銷？林書煒說，到日本後大約一年100萬出頭，美國的話則是一年250萬。

女兒日前慶祝18歲生日，林書煒透露送給她一份特別的「women’s talk」，「我有跟她說成年後會發生的事情，像是性教育方面的問題，我還準備香蕉等道具，這是我送她很好的禮物」，她說，母女2人平常感情很好，任何事情都會分享，「我們日常就會談怎麼交男友，聊的很私密，好在她都很樂意跟我聊」。