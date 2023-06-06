民進黨性騷擾案件燒不停，除造成負面聲量暴增外，黨主席兼總統候選人賴清德的好感度也因此重挫。媒體人黃揚明認為，民進黨前副秘書長、台北市第三選區立委候選人林飛帆會是關鍵指標，若賴沒把林的爭議處裡好，恐會對明年大選、以及他的黨內領導造成影響。

根據「台灣議題研究中心」（TPOC）2日所公布的數據顯示，在第一起性騷案爆發後，民進黨的好感度從5月中的0.53，暴跌至0.21，負聲量多達上萬則。此外，賴清德的網路好感度也從0.33下跌至0.21，且爆出第二起性騷擾吃案爭議後，他的單日負面聲量，更飆升到近7千則。

黃揚明今（6）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，林飛帆被控吃案的「輝哥」性騷擾案，事發於去年9月，時間距離現在相當近，被害人還可以提申訴。同時，林飛帆對此案知情，但卻沒有深究，賴清德必須要決斷，林還適不適合繼續參選。

黃揚明預言，林飛帆是個關鍵指標，若是賴清德沒有處理好林的爭議，恐會對2024的選情、以及他的黨內領導威信造成影響。

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