台中5億高中生案疑雲重重，台中地檢署今天下午表示，法醫研究所法醫鑑定報告，死亡原因符合「高處墜落」，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡，經檢驗常見毒物千餘種，並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。

中檢表示，賴男在今年5月4日經救護人員送醫急救不治，警方5日報請相驗，檢方當天即會同法醫相驗，認為案涉犯罪嫌疑，展開偵查，在9日解剖。