檢認5億高中生高處墜落 驗千種毒物未檢出酒精、催芽劑 15:132023/06/06 中時 陳淑芬 、 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5億賴姓高中生命案，法醫鑑定報告出爐，檢方傳訊賴母調查。檢方指出，死亡原因符合「高處墜落」。（陳淑芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中5億高中生案疑雲重重，台中地檢署今天下午表示，法醫研究所法醫鑑定報告，死亡原因符合「高處墜落」，造成左後背部鈍挫傷，引起左側多處肋骨骨折、兩側血胸、胸腹部多處臟器破裂出血而死亡，經檢驗常見毒物千餘種，並未檢出酒精、葡萄催芽劑或其他常見的毒藥物反應。 中檢表示，賴男在今年5月4日經救護人員送醫急救不治，警方5日報請相驗，檢方當天即會同法醫相驗，認為案涉犯罪嫌疑，展開偵查，在9日解剖。 #高中生命案 #墜樓 #法醫 #鑑定報告 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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