范少勳、林孫煜豪、郭雪芙、徐愷伶、鍾承翰 、袁子芸在曾國城、蔡尚樺主持的東森益智節目《全民星攻略》宣傳新戲《因為你如此耀眼》。郭雪芙在分析題目時，突驚覺自己看錯內容，被曾國城笑虧：「雪芙姐有沒有想先叫車呢？」對手范少勳也補槍嗆她，「可能妳現在要先換位子！（去命運區）」

看著隔壁兩隊猜題如魚得水，每答必錯的鍾承翰依舊槓龜，望著同隊夥伴袁子芸直嘆：「不好意思！我要換位（去命運區）啊！」曾國城也開起兩人玩笑：「今天當作鍾承翰 、袁子芸沒來過好不好？」袁子芸則不斷苦笑：「幫我剪掉吧！」第二回合郭雪芙作答時，被問到「哪種植物奶拉花較可以達到和牛奶一樣的奶泡效果？」范少勳想起因戲上甜點店實習，印象中杏仁奶油脂含量較高，推測這選項關聯性最大，被說服成功的曾國城讚他：「不是只有長個子也長腦子！」不料答案揭曉立馬遭打臉，曾國城秒吐槽：「歸剛誒！說得...」范少勳笑回：「那我先叫車了...」逗趣反應讓大家哭笑不得。

首次上益智節目的郭雪芙，下半場勢如破竹接連答對題目，在命運區的好搭擋徐愷伶，大秀強運神之手多把命中高額獎金，兩人合作無間展現好默契，優異表現更是羨煞旁人！更多精彩內容請鎖定東森綜合32頻道週一至週五晚間9點《全民星攻略》。