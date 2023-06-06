有些人表面看似糊裡糊塗，但其實內心非常精明，《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、巨蟹座、獅子座、天秤座、水瓶座最會裝傻，平時總是表現出笨拙的一面給他人看，而實際上他們對每件事都心知肚明、瞭若指掌。

▍牡羊座

樂天派的牡羊座，表面上常給人一種糊裡糊塗、古道熱腸的樣子，但實際上牡羊座內心非常精明，誰對他們好誰對他們不好，內心有著一把尺，之後他們會用自己的方式來報答或報復。

▍巨蟹座

巨蟹座用不爭不搶來讓人生簡單化，因為他們討厭斤斤計較，所以時常表現出糊裡糊塗的一面給對方看，但事實上那是他們的保護色，而且對每件事都心知肚明，甚至對方的任何想法和目的都能瞭若指掌。

▍獅子座

獅子座的豪氣是一種習慣，並不代表沒有思想。他們看似不拘小節，那是他們散發出的氣質，但是智商絕對超過一般人。對任何事他們只是看透而不說破，為的是給彼此都留點面子。

▍天秤座

天秤座在一些問題上確實不太計較，看似粗枝大葉，但當遇到關鍵問題時，卻能有很明確的觀點，邏輯思維能力更好到讓人嚇一跳，是典型的大智若愚。

▍水瓶座

水瓶座平時看似隨意、對任何事情都漠不關心，但其實內心非常精明，任何事都逃不過他們的手掌心，而且他們也很懂扮豬吃老虎，能讓人輕易相信他們。