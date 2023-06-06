台北表演藝術中心（北藝）因為廣告議題，6日台北市議員苗博雅質詢時再揭露，日前酒商利用北藝「球劇場」外牆進行廣告，卻未加上酒類廣告應有的警語，違反菸酒管理法第37條規定。對此台北市長蔣萬安則表示一定會調查，且會加強事前審核機制，避免未來再度發生類似案例。

議員苗博雅6日在市政總質詢時揭露，有酒商日前為了舉辦活動，租用了北藝的外圍場地，並於「球劇場」外牆張貼廣告標語，並將球體改成籃球樣式，相當吸睛。不過苗博雅直言，該酒商在張貼廣告時，並未依照菸酒管理法在廣告中加上酒類廣告應有的警語。

文化局長蔡詩萍則坦承，這的確有犯錯，因為廠商走了模糊地帶，因此文化局方面事後才發現。主管機關財政局則表示，目前將依違反菸酒管理法第37條規定，先邀請業者進行說明，事後最重將裁罰50萬元的罰鍰。

苗博雅表示，前朝柯市府要把北藝、北流等單位變成金雞母，但兩單位本來就是以公益、扶植藝文產業為主，不應該要以賺錢為目的，「不應該以損益兩平的前提下，現在好像不擇手段，各種廣告費用都要賺。」苗博雅也要求市府，一個月之內提出調查報告，並懲處相關疏失人員。

蔣萬安則允諾，一定會檢討相關局處，避免會來再度發生類似情況，也會監督事前審核機制，嚴格把關各項廣告是否違法。蔣強調，若財政局後續調查確定酒商確實違反相關規定，一定會嚴格執法。

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