流感疫情持續升溫，中正預校傳出隱匿流感群聚疫情長達24天，且未依照傳染病防治法通報，高雄市衛生局因此開罰1.2萬，並要求該校已群聚感染的12班停課一周。疾管署發言人羅一鈞表示，已接獲衛生局通報，疾管署支持衛生局的處理方式。

不只是中正預校群聚，疾管署統計，近四周共有73起流感群聚，其中校園就有67起，從幼兒園到大專院校都有群聚通報，另外6起中，2起是人口密集機構，4起醫療院所群聚。

中正預校有學生在5月11日呼吸道感染，其後陸續多名學生確診，但衛生單位卻遲至6月2日才接獲校方通報，統計截至6月5日，該校累計61名疑似類流感個案。

高雄市衛生局初步認定該校未依「高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定」落實通報、且違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條處新台幣1萬2000元罰鍰，該校共12班停課一周。

對此，羅一鈞表示，疾管署也接到衛生局對外說明的內容，6月2日接獲通報，5月11日至昨天計有61疑似類流感病例，分布於15個班級，均屬輕症，已要求進行防治措施，延遲通報一事也已經裁處1萬2000元罰鍰，並要求相關班級停課一周，疾管署同意、支持衛生局的處理方式。