在周二亞洲交易時段，全球最大加密貨幣比特幣上漲0.2%，報25,797美元，仍處於兩個多月的低點附近。在隔夜市場，比特幣重挫逾5%，創下4月19日以來最大單日跌幅，並摜破26,000美元大關。

美國證券交易委員會（SEC）周一對全球最大加密貨幣交易所幣安及其執行長趙長鵬提起告訴，並提出十多項指控，包括該公司與其負責人經營「詐欺網路」以規避美國法律，而其秘密掌控的Binance.US即是這場騙局的其中一環。

IG Markets市場分析師Tony Sycamore表示，加密貨幣產業和全球加密貨幣交易所又一次受到重創。如果美國證券交易委員會所言為真，而幣安又是最大的加密貨幣交易所，如果這發生在「老大」身上，那麼「小咖」會如何？這是自然而然的聯想，它不會讓投資人有信心。

幣安平台幣BNB繼隔夜暴跌9.2%後，目前處於近3個月低點277.07美元。

此前路透社報導，幣安宣稱其美國關係企業是獨立的，但實則控制其銀行帳戶。

在遭到美國主管機關提告後，幣安發布聲明表示公司一直都在配合美國證券交易委員會調查，已盡力回答他們的問題並解決其疑慮，也試圖達成和解。

根據分析網站CoinMarketCap，在周二亞洲時段，幣安24小時交易量暴增一倍多，達到124.8億美元。

繼去年FTX爆雷後，這是美國證券交易委員會全面整頓加密貨幣產業的最新進展。區塊鏈金融機構、旗下經營美元/加密貨幣交易所的XREX Inc共同創始人兼執行長Wayne Huang表示，本案意義重大，加密貨幣和金融科技產業應密切關注其影響。