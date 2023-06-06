矽格表示，5月營收符合財務預期，且已見客戶下單量緩步回升。仍將關注市場狀況，期待下半年市況回溫。
矽格周三舉行股東會，全面改選董事9席(含獨立董事3席)，矽格董事會擬議發放現金股東紅利計19億1831萬2284元(約每股配發現金4.2元)，以周二收盤價55.8元計算，現金殖利率7.52%。
IC封測業矽格(6257)自結2023年5月份合併營業收入為新台幣12.11億元，月增1.07%、年減30.85%。累計至5月合併營收為60.26億元，年減24.84%。矽格提到，已見客戶下單量緩步回升，期待下半年市況回溫。
矽格表示，5月營收符合財務預期，且已見客戶下單量緩步回升。仍將關注市場狀況，期待下半年市況回溫。
矽格周三舉行股東會，全面改選董事9席(含獨立董事3席)，矽格董事會擬議發放現金股東紅利計19億1831萬2284元(約每股配發現金4.2元)，以周二收盤價55.8元計算，現金殖利率7.52%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。