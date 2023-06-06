矽格表示，5月營收符合財務預期，且已見客戶下單量緩步回升。仍將關注市場狀況，期待下半年市況回溫。

矽格周三舉行股東會，全面改選董事9席(含獨立董事3席)，矽格董事會擬議發放現金股東紅利計19億1831萬2284元(約每股配發現金4.2元)，以周二收盤價55.8元計算，現金殖利率7.52%。

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