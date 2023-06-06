IC封測業矽格(6257)自結2023年5月份合併營業收入為新台幣12.11億元，月增1.07%、年減30.85%。累計至5月合併營收為60.26億元，年減24.84%。矽格提到，已見客戶下單量緩步回升，期待下半年市況回溫。