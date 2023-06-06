台東農產公司今天舉辦第3屆夏雪芒果品質評鑑。（蔡旻妤攝）

台東農產公司今天舉辦第3屆夏雪芒果品質評鑑。（蔡旻妤攝）

台東是夏雪芒果的主要產區，產季為每年5月下旬至7月，台東農產公司今天舉辦第3屆夏雪芒果品質評鑑，邀請到7-ELEVEN、city'super及安心食品等通路共5位專業評委盲測，激烈競爭由農民孫守業脫穎而出、拿下冠軍，亞軍為許燈泰、季軍游蒼林、優勝則是陳圳華、陳振新、陳昭男等3位農友。

饒慶鈴提到，台東夏雪芒果有芒果界LV的稱號，最大的特點就是同時具有土芒果的濃郁香氣、愛文的細緻口感及金煌的甜度，台東是夏雪芒果的主要產區，產季為每年5月下旬至7月，今年在農民辛勤的照料及未遇到天然災害，產量較過往多，今年除了生產夏雪芒果相關加工食品以提高買氣，另外由於疫情趨緩、外銷逐漸恢復，縣府也規畫協助農民到香港及新加坡等地促銷。

台東農產公司總經理鍾耀仁表示，這次評鑑邀請到7-ELEVEN、city'super及安心食品等通路共5位專業評委進行盲測評鑑，與會評審皆對台東夏雪農郁的香氣及細緻的口感表示驚艷，與會的業者在親眼見識及品嘗後，紛紛爭取將台東夏雪上架至自身通路販售，相信如此優質的品質，必能吸引消費者爭相採購，帶動一波夏雪芒果風暴。

農產公司表示除持續媒合各大通路上架外，同時規畫向農民收購次級果，與食品工廠合作進行加工，生產夏雪芒果冰棒，讓消費者在產季結束時，也能品嘗夏雪芒果的甜蜜好滋味，呼籲全國消費者把握台東夏雪新鮮上市時機，如欲採購歡迎至夏雪芒果採購平台（https://reurl.cc/zYzdbV）相關購買資訊可洽詢臺東農產公司(089)328-088。