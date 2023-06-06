德國將在南美洲發現的一塊1.1億年前罕見恐龍化石歸還給巴西，為研究人員非法獲取化石引發的外交爭端劃上句點。

這種名為「長鬃矛神龍」（Ubirajara jubatus）的小型恐龍長有原始羽毛，以及從肩部長出宛如長矛的桿狀物。科學家對這種恐龍感到驚艷，並在2020年發表研究確認牠是未知物種。

但這塊化石很快引起科學和倫理上的醜聞，當時巴西研究人員指控這份研究報告背後的德國團隊，非法將化石帶離巴西。

官員表示，在僵持不下近3年後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）率領的代表團，4日在訪問巴西利亞時，將化石歸還給巴西。

巴西科學與科技部今天在聲明中說：「長鬃矛神龍是在南美洲發現第一種具羽毛狀結構的非鳥類恐龍，這塊化石已被送回巴西。」

由考古學家組成的一支團隊，於1990年在巴西東北部的塞阿拉州（Ceara）發現這塊化石。他們將化石帶回德國研究，並將它蒐藏在位於卡斯陸（Karlsruhe）的國立自然歷史博物館（State Museum of Natural History）中。

但巴西科學家在2020年12月將長鬃矛神龍訂為新物種的論文發表後發聲，稱化石從巴西被非法帶走。

巴西法律規定，在巴西發現的化石都歸該國所有，外國研究人員若想將化石帶出巴西，就必須與巴西機構合作研究。

科學家發起線上活動，呼籲將化石歸還給巴西，並用「長鬃矛神龍屬於巴西」（#UbirajarabelongstoBR）當主題標籤發文。

巴西科學與科技部部長阿魯達（Inacio Arruda）說：「如果沒有巴西科學界的動員，我們不會成功。」

這塊重11.5公斤的化石，現將存放在塞阿拉一間大學的古生物博物館。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1120606