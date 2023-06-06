南化水庫蓄水量2869萬噸，蓄水率32.06％。（台南市政府水利局提供／張毓翎台南傳真）

近日接連鋒面及午後熱對流雷雨對水庫持續穩定挹注，截至5日，台南市3大水庫合計蓄水量1億1073萬噸，整體蓄水率約17％，整體蓄水量從5月19日最低8549萬噸，已提升2500萬噸，約相當25天的全市用水量。

市府水利局說，除了降雨在水庫的集水區地表流入外，中央啟動旗山溪甲仙攔河堰越域引水也為南化水庫帶來約1800萬噸進帳，藉由多元入流的方式全力舒緩水庫水情；截至5日，南化水庫蓄水量2869萬噸，蓄水率32.06％，曾文、烏山頭水庫蓄水量合計8204萬噸，蓄水率14％。

水利局說，經過市府及中央的努力，目前每日已可供約5萬噸再生水供應南科園區產業用水、整備19口抗旱井每日可供水3萬噸產業次級水、爭取中央7台大型RO移動式淨水機組約每日供水2800噸供應工業園區使用，每日回收水運用約有4800噸，總計平均每天台南已找出約9萬噸的水量。

水利局說，目前整體水情有回穩趨勢，但市府抗旱不鬆懈，持續做好開源節流工作，也盼望6月中旬後梅雨鋒面靠近，雨能下在水庫集水區幫水庫解渴。