台中一名人妻婚後與警察前男友小廷（化名）「舊情復燃」，2人不僅相約出遊、開房間，還互傳「你比我老公更像老公」、「這次妳要吃事後（避孕藥）」等露骨對話，丈夫阿義（化名）發現後怒提離婚，事隔多年又向2人提告侵害配偶權，求償200萬，不料卻因超過2年時效，遭法官駁回告訴。

據判決書指出，阿義（化名）主張，與妻子2017年11月結婚，2018年8月離婚。2018年6月1日起至離婚前，妻子竟與前男友小廷（化名）相約出遊，同住旅館房間，互傳「我想你，你比我老公更像老公」「因為我已經把妳當老婆了」、「那妳快啊，離一離，我要娶起來」、「這次妳要吃事後（避孕藥）」、「所以我要戴（保險套）的意思」等親蜜對話，讓阿義大受打擊，因而與妻子離婚，而阿義又向2人提告侵害配偶權，求償200萬元。

法庭審理時，2人均否認LINE對話，辯稱看不出來是何人對話，且對話時間點不明，內容也未侵害配偶權，2人並無不正當男女交往行為；縱使真有其事，阿義早於2018年就已知悉，遲至如今才提告，已經超過2年時效。

法官勘驗2人LINE對話截圖，雖未顯示暱稱，但顯示之大頭貼與小廷相同，參以對話內容顯示「一般市區的人民保母沒有跟我一樣好的」、「警察搬貨？」等語，而小廷職業就是警察，加上宅急便單據截圖及2人合照截圖，足認是人妻與小廷之對話無誤。

而小廷於對話中多次提及人妻尚未離婚，又表明待其離婚後，希望與人妻結婚，照顧她們母女，人妻亦曾表示想念小廷，並曾一起討論服用事後避孕藥、戴保險套與性交行為有關話題等情，可證2人間顯已逾一般男女正常交往之分際，已侵害阿義配偶權。

法官認為，阿義早於2018年9月即已知悉2人婚外情一事，但於今年1月才向2人提告求償，阿義之損害賠償請求權，已罹於2年之請求權時效，因此法官駁回其告訴。