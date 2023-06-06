一名33歲女子明明很累卻始終睡不著，甚至還有心悸、焦躁不安的情況，原以為是失戀影響情緒調適，但隨著時間過去，症狀非但不見改善，更常感到飢餓感，身形也變得消瘦。後來經檢查，確認為輕度甲狀腺機能亢進。醫師表示，甲狀腺機能亢進的症狀非常多樣性，除了一般所認知的大脖子、凸眼睛外，還可能會發生失眠、緊張焦慮、流汗、食慾增加、體重增加或減輕、心悸、女性生理週期異常、排便頻率增加等。她並提醒，嚴重者若惡化成急性甲狀腺風暴，死亡率將顯著提高，不能輕忽。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君表示，甲狀腺機能亢進是內分泌暨新陳代謝門診中很常見的疾病之一，僅次於糖尿病，通常好發年齡為20～40歲，且女性發生的機率高出男性許多，另外若有家族史發生機率也會比一般人高。

沈彥君說明，人體內許多器官組織都受到甲狀腺素影響，當甲狀腺過度活化時，分泌出超過身體所需的甲狀腺素，整體代謝速率便會加快、交感神經過度亢奮。她指出，甲狀腺機能亢進的症狀非常多樣性，除了一般所認知的大脖子、凸眼睛外，還可能會發生失眠、緊張焦慮、流汗、食慾增加、體重增加或減輕、心悸、女性生理週期異常、排便頻率增加等。也正因如此，令患者不易察覺，甚至找錯方向就醫。

至於該如何發現是否有甲狀腺機能異常？沈彥君表示，可透過抽血檢查三碘甲狀腺素T3、甲狀腺素T4及甲狀腺促進激素TSH，或是甲狀腺超音波檢查，皆為非常普及、方便且快速的方式。

沈彥君提醒，甲狀腺機能亢進雖不少見但仍需重視，若嚴重者未能接受妥善治療，仍有風險進一步惡化成急性甲狀腺風暴，造成心臟及其他器官功能受損甚至是衰竭，死亡率明顯提高不能輕忽。

另外，中醫大新竹附醫腎臟科醫師林信宏曾指出，一般甲狀腺亢進雖然以女性較多，但也可能週期性引起鉀離子經由細胞的離子通道，快速跑入細胞內部，使血中的鉀離子急速減少，造成肌肉無力或心律不整，這種突發性症狀在亞洲年輕男性的比例特別高。

林信宏提醒，甲狀腺疾病的患者，一定要按時服藥及門診追蹤，維持穩定的生活作息，若曾無緣無故突然四肢無力，也要小心是否為潛在著甲狀腺疾病造成低血鉀相關的週期性肌無力症。