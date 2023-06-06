就讀國立宜蘭高商國貿科二年級的陳姓女學生，今（6日）由媽媽開車送她上學的途中，在五結鄉溪濱路三段處遭一輛VOLVO自小客車從後方高速追撞，導致母女雙雙甩出車外，媽媽當場死亡，女學生送醫後仍不治；陳姓女學生的同學聽聞噩耗都傷心不已，校方已針對班上33位同學做心理團體輔導。

陳姓女學生今於上學途中遭遇死劫。（吳佩蓉攝）

今年18歲的陳姓女學生，家住冬山鄉鹿埔，每天由媽媽駕駛三菱客貨車接送她上下學，怎料，今上學途中遭遇死劫，陳母的車被後方VOLVO自小客車高速追撞下，在路面上翻滾數圈，車子零件碎片噴飛，母女均被甩出車外，媽媽當場肢體分解慘死，女兒重傷送醫後不治死亡。

校方表示，陳姓女學生平常熱心助人，不僅是班上學藝股長，從高一入學後就擔任學校健康中心志工，扮演小護士角色，協助學校護理師做簡易包紮，平時都利用早自習、午休或其他課餘時間服務同學；今同學卻遲遲見不到她到校，待校方接獲醫院通報後，才知她已遭遇不測。

校方說，陳姓女學生與同學之間的感情很好，也備受師長的肯定，今卻發生憾事，奪走她年輕寶貴生命，學校師生都悲痛不已！已派員替班上33位同學做心理輔導。