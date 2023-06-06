德州遊騎兵的5年1.85億美元投資從首季就不太順利，本來應該是球隊新王牌的「地瓜」狄葛朗（Jacob deGrom）被移轉到60天傷兵名單！狄葛朗4月底對戰洋基時感覺右前臂緊繃，進入傷兵名單直到現在，總計60天算起來要在6月底才能回歸。

遊騎兵總管克里斯楊（Chris Young）表示，狄葛朗的右手肘多處發炎，他們要確定這些發炎的情況完全消失，現在的情況只是「復原進度不如預期」。狄葛朗將於本周接受核磁共振造影檢查，即使他6月底回來，也得花幾周時間才能重返正常的先發輪值工作。

狄葛朗2018年、2019年寫下國聯賽揚獎2連霸，他的戰績為10勝9敗、11勝8敗，也是戰績最平凡卻獲獎的先發投手，主要是大都會陣容不足以給他必要的支援。不過2020年大都會換了有錢老闆之後，他們認為狄葛朗的舊傷過多而沒有留住他，讓他在自由市場與遊騎兵簽約。

縮水賽季後的2021年，狄葛朗因為右前臂的傷報銷半個球季，2022年合約年他也只上陣11場，自責分率3.08也是生涯略差的表現。本季在遊騎兵狄葛朗出賽6場，2勝0敗、自責分率2.67相當優異，但是的手傷陰影又回來纏上他。