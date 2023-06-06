台61近竹北市竹港大橋路段，6日下午1時30分許發生聯結車與小貨車疑似追撞車禍，載滿土石的聯結車翻覆，載雞蛋的小貨車，雞蛋也散落路面，新竹縣消防局派遣豐田車組共2車4人前往搶救，小貨車司機無礙，31歲聯結車駕駛自行脫困，腿部撕裂傷，意識清楚，送醫救治，車禍原因由警方調查中。

台61疑發生追撞車禍，小貨車雞蛋散落路面。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）