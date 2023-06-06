炎炎夏日，正是品嚐芒果的季節，今年因年初久旱未雨，使得部分產區產量銳減，枋山「盧家芒果」盧旺昇仍捐贈500盒寶島級愛文芒果，第8年力挺植物人服務，更號召朋泉生產合作社班員，共同提供3000盒產銷級芒果禮盒義賣，所得扣除成本後幫助植物人安養費用。

盧旺昇強調，不論欠收或豐收，都會盡可能持續捐贈芒果義賣，因為照顧植物人更辛苦，他比喻自己栽種芒果的用心就像護理師照顧植 物人，希望他們都能夠平安。

被問到每年持續捐助鮮果動機，盧旺昇說，阿嬤因病臥床10餘年，看到親人痛苦模樣，及照顧者日以繼夜、無法鬆懈的陪伴，那種辛勞 自己感同身受，一方面希望協助植物人獲得更好照顧，也盼拋磚引玉讓更多人響應。

屏東警友會理事長王世賢獲悉消息後，立刻號召企業友人響應，包括屏東縣不動產開發商業同業公會理事長王明山及恆春鎮美林達建設飯店集團董事長王吉明，一同認購391盒芒果禮盒，希望落實農家愛心，以實際行動挹注植物人經費。

創世屏東院長林艾樺直言，院內目前安養58位植物人，尿布、看護墊等衛材需求量大，有農民愛心捐贈令人感動，但若沒人響應認購，恐怕難以成就美意，所幸各界善士登高一呼，肩頭重擔瞬間少了大半，此次目標希望募得百萬元，約是一季耗材支出，而每一分錢都是創是走下去的動力。

王世賢說，民間企業本來就有送禮需求，他堅持一定要送屏東在地農特產品，此次配合創世做公益，不僅行銷地方果品，也能幫助植物人，可說一舉數得。