高雄小港區1名6旬鐘姓男子日前騎車違規迴轉，被正在巡邏員警發現後，要他靠邊停，沒想到他沒停車還往反方向加速逃逸，一路逃進一處小巷內，騎進樹林中，滑倒棄車還徒步狂奔，員警追了約3公里遠。但讓人不解的是他為何如此怕被員警查獲，原來他是名酒駕累犯，這次又酒駕，恐面臨加重處罰，還可能被布姓名、照片和違法事實。

62歲鐘姓男子4日上午6點多，行經小港區高坪七路上因騎車急迴轉違規，高松派出所巡邏員警見狀隨即要他停車，大喊：「阿伯旁邊停一下！」，沒想到鐘男卻往反方向騎車，催油門逃跑，最後到鄉間小路中，騎進一處樹林內，最後自摔滑倒棄車又繼續奔跑，員警立刻下車追人，一下子就在草叢堆中找到人。

看到員警來了，他立刻承認：「我有喝酒啦，不要罰我啦」，不斷求情，但為何他會如此害怕遭員警查緝。據了解，鐘男早上時在超商獨自喝半罐米酒，喝完後騎車快到家時，因違規迴轉遇上警察，擔心酒駕會坐牢，才會拚命逃跑，加上他是酒駕累犯，3年前才遭警查獲，這次酒測值高達0.52毫克，此次他逃避攔查過程，除吃上闖紅燈罰單，還得被依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

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